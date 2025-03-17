Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


17 Mart 2025 21:32
Sık rapor alan kamu personeli işinden olur mu?
Ben bipolar hastasıyım. %40 engelliyim. Zaten bunla atandım. Geçen yıl çok kötü geçti. 2 kez heyet raporu aldım. Müdürüm "gereksiz rapor alıyor gelmiyor" gibi bir ifade kullanarak soruşturma başlatmış. Ne bileyim "fenne ve usule aykırı rapor aldığı şüphesi var." yazsa zaten ben de saygı duyarım. Ama ben sanki keyfi rapor almışım gibi suçlamış. İsnatta bulunmuş. Beni bir kuruma filan yönlendirmediler bunun tespiti için zaten. İşimden olur muyum? İfadem alındı. Ne çıkar?

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarDevam eden mahkeme güvenlik soruşturmasını etkiler mi?Hagb aldım, buna dayanarak İhraç edildim.Yargıtay'da dosyası olanlarFetö Davalarında bir milat var mı?Kurum EGM Disiplin Cezası Hakkındaİdare Mahkemesi Gerekçeli Karar Hk.Tsk'da ankesörlü telefon mağdurları

Sözlük

günaydın sözlük 1 yeraltı şehirleri 1 güne bir şiir bırak 1 alper rende 1 papağan kanca 1 nane limon kabuğu 1 poşe 1 iftarı sözlükle beklemek 1 senfoni orkestrası gibi ses çıkaran beyaz eşyalar 2 sahurda entry girmek 1

Son Haberler

İftar saatinde kavga edenleri ayırmak isteyen genç canından olduBakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'na terörsüz gireceğizSPK Finans Lisesi ile Nitelikli Personel YetişiyorGayriresmi Kıbrıs toplantısı Cenevre'de başladı'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama

Editörün Seçimi

2025 Mart maaşlarımızı yazalımMemur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?