Sık rapor alan kamu personeli işinden olur mu?

Ben bipolar hastasıyım. %40 engelliyim. Zaten bunla atandım. Geçen yıl çok kötü geçti. 2 kez heyet raporu aldım. Müdürüm "gereksiz rapor alıyor gelmiyor" gibi bir ifade kullanarak soruşturma başlatmış. Ne bileyim "fenne ve usule aykırı rapor aldığı şüphesi var." yazsa zaten ben de saygı duyarım. Ama ben sanki keyfi rapor almışım gibi suçlamış. İsnatta bulunmuş. Beni bir kuruma filan yönlendirmediler bunun tespiti için zaten. İşimden olur muyum? İfadem alındı. Ne çıkar?

Ben bipolar hastasıyım. %40 engelliyim. Zaten bunla atandım. Geçen yıl çok kötü geçti. 2 kez heyet raporu aldım. Müdürüm "gereksiz rapor alıyor gelmiyor" gibi bir ifade kullanarak soruşturma başlatmış. Ne bileyim "fenne ve usule aykırı rapor aldığı şüphesi var." yazsa zaten ben de saygı duyarım. Ama ben sanki keyfi rapor almışım gibi suçlamış. İsnatta bulunmuş. Beni bir kuruma filan yönlendirmediler bunun tespiti için zaten. İşimden olur muyum? İfadem alındı. Ne çıkar?