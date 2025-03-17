Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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17 Mart 2025 21:33
Eminevim hakkında bilgi

iyi akşamlar.emin evimde 900 bin TL lik araç almak için başvurmayı düşünüyorum.2026 Nisan ayında parayı verecekler.hiç peşinatım yok.başka türlü araç alma imkanım yok.55 bin TL organizasyon ücreti talep ediyorlar.ekonomi mevzularından çok anlamadığımdan sjzlere sormak istedim. sizce bu mantıklı ve güvenliği? bu şekilde araç yada ev alan oldumu acaba


Feritdemir0133
Aday Memur
17 Mart 2025 21:46

Girme!


Yorgunadam34
Aday Memur
17 Mart 2025 21:59

Kaç taksit

Aylık ödeme miktarı

Kaç ay sonra kesin alıyorsunuz

Örnek aylık odemen 30 bin uzeri ise değmez


uAYur ccc
Şef
17 Mart 2025 22:01
aylık 25 bin ödeme var.ödemeler artmıyor.900 bin Nisan 2026 da verilecek.kalan taksitler aynı miktarda devam ediyor.aldığın araçta rehin oluyormuş onu çok anlamadım
Yorgunadam34, 2 gün önce

Kaç taksit

Aylık ödeme miktarı

Kaç ay sonra kesin alıyorsunuz

Örnek aylık odemen 30 bin uzeri ise değmez


reyhalil
Aday Memur
17 Mart 2025 22:05
banka gibi borcun bitene kadar araç rehinli oluyor
uAYur ccc, 2 gün önce
aylık 25 bin ödeme var.ödemeler artmıyor.900 bin Nisan 2026 da verilecek.kalan taksitler aynı miktarda devam ediyor.aldığın araçta rehin oluyormuş onu çok anlamadım

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
17 Mart 2025 22:12
araç alacağın zaman senden kefil istenecek. ona göre kefilin varsa girebilirsin. 1 sene çok uzun süre değil

uAYur ccc
Şef
17 Mart 2025 22:34
kefilden bahsetmemişlerdi büyük ihtimalle parayı verme aşamasında karşımıza çıkartacak
Gebeskaplumbagaa, 2 gün önce
araç alacağın zaman senden kefil istenecek. ona göre kefilin varsa girebilirsin. 1 sene çok uzun süre değil

ÖTÇ66
Aday Memur
17 Mart 2025 22:44
kefil yok bilmeden sallama..evde kefil var arabada yok..
Gebeskaplumbagaa, 2 gün önce
araç alacağın zaman senden kefil istenecek. ona göre kefilin varsa girebilirsin. 1 sene çok uzun süre değil

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
17 Mart 2025 22:46
sallama mı ? eski eminevim çalışanı olmam dışında sorun yok :D peşinatlı erken teslimat sistemlerde memurlardan kefil istenmez ancak çekilişli tüm sistemlerde herkesten kefil istenir. bilmeden konuşma bu forumda
ÖTÇ66, 2 gün önce
kefil yok bilmeden sallama..evde kefil var arabada yok..

malikane.1999
Daire Başkanı
17 Mart 2025 23:10
Gerçekten eski çalışansanız eminevim - fuzulev - birevim ve varsa diğer ismini bilmediklerim. Samimi olarak eksi ve artılarını girilmeli mi girilmemeli mi anlatabilir misiniz ona göre bizde bu enflasyonda ufak miktarda olan paramızı olmayacaksa pul etmeyelim
Gebeskaplumbagaa, 2 gün önce
sallama mı ? eski eminevim çalışanı olmam dışında sorun yok :D peşinatlı erken teslimat sistemlerde memurlardan kefil istenmez ancak çekilişli tüm sistemlerde herkesten kefil istenir. bilmeden konuşma bu forumda

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
17 Mart 2025 23:16
peşinatlı 5 ay sonra teslim kampanlalarını kesinlikle tavsiye ederim.
malikane.1999, 2 gün önce
Gerçekten eski çalışansanız eminevim - fuzulev - birevim ve varsa diğer ismini bilmediklerim. Samimi olarak eksi ve artılarını girilmeli mi girilmemeli mi anlatabilir misiniz ona göre bizde bu enflasyonda ufak miktarda olan paramızı olmayacaksa pul etmeyelim

dgn27
Aday Memur
17 Mart 2025 23:30

Kardeş 2026 Nisan ayına 1 yıldan fazla süre var, o tarih gelince 900 bini verdiler diyelim, 1 yıl sonra 900 binlik araba belki 1 buçuk milyon olacak enflasyonun etkisiyle, enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde bu tarz sistemler pek mantıklı gelmiyor bana şahsi fikrim, yerinde olsam borç harç ederim iki yüz üç yüz binlik ayağımı yerden kesecek bişey alırım, arabayı aldıktan sonra da her ay eminevime vereceğin taksitle altın alır bir köşeye atarım, para birikmeye başladıkça arabayı satar yükseltirim, 1 yıl sonraki araç piyasasını tahmin etmek çok zor çünkü


malikane.1999
Daire Başkanı
17 Mart 2025 23:32
Şikayetvarda bu ilk 5.ay sonu teslimat ile ilgili o çok şikayet var ki eminevim ile ilgili herkes temsilcilerin kandırdığını sadece kotalarını doldurmak için laf cambazlığı yaptıklarını. İlk 5 ay boyunca sözde her ay çekiliş olacağını kazanırsalar 5.ay sonunda teslim edileceğini ama ilk ay çekilişinden sonra 4 ay boyunca hiçbir çekilişin yapılmadığını belirtiyorlar. Böyle bir durum varsa vay ki haram yiyen o kişilerin hallerine
Gebeskaplumbagaa, 2 gün önce
peşinatlı 5 ay sonra teslim kampanlalarını kesinlikle tavsiye ederim.

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
17 Mart 2025 23:34
söz uçar yazı kalır. sözleşmeyi okumadan asla böyle yatırımlara girmemek gerek.
malikane.1999, 2 gün önce
Şikayetvarda bu ilk 5.ay sonu teslimat ile ilgili o çok şikayet var ki eminevim ile ilgili herkes temsilcilerin kandırdığını sadece kotalarını doldurmak için laf cambazlığı yaptıklarını. İlk 5 ay boyunca sözde her ay çekiliş olacağını kazanırsalar 5.ay sonunda teslim edileceğini ama ilk ay çekilişinden sonra 4 ay boyunca hiçbir çekilişin yapılmadığını belirtiyorlar. Böyle bir durum varsa vay ki haram yiyen o kişilerin hallerine

malikane.1999
Daire Başkanı
17 Mart 2025 23:46
En mantıklısı bu bence de. Dinen haram kısmını geçtim bankadan faiz çekmekte şuan aşırı saçma. Evinevim gibi yerlerde de dediğiniz gibi peşinatla girip 1 sene sonra alınacak paranın belki değer kaybı yarıya inebilir o yüzden minimum dan bir şey alıp yavaş yavaş büyütmek lazım sanırım
dgn27, 2 gün önce

Kardeş 2026 Nisan ayına 1 yıldan fazla süre var, o tarih gelince 900 bini verdiler diyelim, 1 yıl sonra 900 binlik araba belki 1 buçuk milyon olacak enflasyonun etkisiyle, enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde bu tarz sistemler pek mantıklı gelmiyor bana şahsi fikrim, yerinde olsam borç harç ederim iki yüz üç yüz binlik ayağımı yerden kesecek bişey alırım, arabayı aldıktan sonra da her ay eminevime vereceğin taksitle altın alır bir köşeye atarım, para birikmeye başladıkça arabayı satar yükseltirim, 1 yıl sonraki araç piyasasını tahmin etmek çok zor çünkü


besyocu00
Aday Memur
18 Mart 2025 12:09
aynı şirketten 3 ay önce 750 aldım hiçbir sorun yaşamadım.bankadan alsak 2 katını öderiz.

uAYur ccc
Şef
18 Mart 2025 12:13
sizin şartlarınız nasıldı.allık ödeme, aldıkları organizasyon ücreti, parayı aldıktan sonra ki taksit miktarı değiştimi
besyocu00, Dün
aynı şirketten 3 ay önce 750 aldım hiçbir sorun yaşamadım.bankadan alsak 2 katını öderiz.

besyocu00
Aday Memur
18 Mart 2025 12:17
organizasyon ücreti %7 alıyorlar ona göre hesaplanabilirsin. taksitlerim sabit ama ne kadar erken o kadar iyi çünkü enflasyon var ve dolar hafif yükselse arabalar da yükselir.
uAYur ccc, Dün
sizin şartlarınız nasıldı.allık ödeme, aldıkları organizasyon ücreti, parayı aldıktan sonra ki taksit miktarı değiştimi

besyocu00
Aday Memur
18 Mart 2025 12:19
noterden çıktık satıcının hesabına parayı yatırdılar 2 saat sürdü herhangi bir sıkıntı yaşamadık.erken teslimatlı almanı tavsiye ederim piyasa yükselirse 900 bin değil 700 binlik araba alırsın.Ticaret bakanlığı 4 aydan önce teslimat yaptırmıyor ve paranın %45 ödenmesi lazım yoksa bu çark dönmez
uAYur ccc, Dün
sizin şartlarınız nasıldı.allık ödeme, aldıkları organizasyon ücreti, parayı aldıktan sonra ki taksit miktarı değiştimi

Mersina33
Aday Memur
18 Mart 2025 12:21
kimi iyi diyor kimi kötü hangisine inanacağız bunun

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
18 Mart 2025 13:09

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