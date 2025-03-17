iyi akşamlar.emin evimde 900 bin TL lik araç almak için başvurmayı düşünüyorum.2026 Nisan ayında parayı verecekler.hiç peşinatım yok.başka türlü araç alma imkanım yok.55 bin TL organizasyon ücreti talep ediyorlar.ekonomi mevzularından çok anlamadığımdan sjzlere sormak istedim. sizce bu mantıklı ve güvenliği? bu şekilde araç yada ev alan oldumu acaba

iyi akşamlar.emin evimde 900 bin TL lik araç almak için başvurmayı düşünüyorum.2026 Nisan ayında parayı verecekler.hiç peşinatım yok.başka türlü araç alma imkanım yok.55 bin TL organizasyon ücreti talep ediyorlar.ekonomi mevzularından çok anlamadığımdan sjzlere sormak istedim. sizce bu mantıklı ve güvenliği? bu şekilde araç yada ev alan oldumu acaba