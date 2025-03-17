Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2025 21:33
Eminevim
iyi akşamlar.emin evimde 900 bin TL lik araç almak için başvurmayı düşünüyorum.2026 Nisan ayında parayı verecekler.hiç peşinatım yok.başka türlü araç alma imkanım yok.55 bin TL organizasyon ücreti talep ediyorlar.ekonomi mevzularından çok anlamadığımdan sjzlere sormak istedim. sizce bu mantıklı ve güvenliği? bu şekilde araç yada ev alan oldumu acaba

Feritdemir0133
Aday Memur
17 Mart 2025 21:46

Girme!


Yorgunadam34
Aday Memur
17 Mart 2025 21:59

Kaç taksit

Aylık ödeme miktarı

Kaç ay sonra kesin alıyorsunuz

Örnek aylık odemen 30 bin uzeri ise değmez


uAYur ccc
Şef
17 Mart 2025 22:01
aylık 25 bin ödeme var.ödemeler artmıyor.900 bin Nisan 2026 da verilecek.kalan taksitler aynı miktarda devam ediyor.aldığın araçta rehin oluyormuş onu çok anlamadım
Yorgunadam34, 6 dk. önce

Kaç taksit

Aylık ödeme miktarı

Kaç ay sonra kesin alıyorsunuz

Örnek aylık odemen 30 bin uzeri ise değmez

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerŞükürcü polislere selam olsunİcralık polislerPolis hakkı yeniyor, siz uyuyunKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri2025 banka promosyonuİlk 3 tercihinizde hangi iller yer alacak?Aym tevdili fazla çalışma ücreti davası açılmıştırMemurlarnet'in reklamları bıktırdı

Sözlük

günaydın sözlük 1 nane limon kabuğu 1 papağan kanca 1 savaş kurtbaba 1 yaren leylek 1 yeraltı şehirleri 1 senfoni orkestrası gibi ses çıkaran beyaz eşyalar 2 poşe 1 jalepone 1 riga takımı 1

Son Haberler

İftar saatinde kavga edenleri ayırmak isteyen genç canından olduBakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'na terörsüz gireceğizSPK Finans Lisesi ile Nitelikli Personel YetişiyorGayriresmi Kıbrıs toplantısı Cenevre'de başladı'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama

Editörün Seçimi

2025 Mart maaşlarımızı yazalımMemur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?