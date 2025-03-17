Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2025 21:55
Mirastan dolayı icra takibi

Anneannem vefat etti tüm evlatları reddi miras yapmış bir alacaklısı da gidip torunlar üzerinden icra takibi başlatmış şuan benden borcu talep ediyorlar kambiyo senetli icra başlatılmış hiç alakam dahi olmamasına rağmen ne yapmalıyım

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