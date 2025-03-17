Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


17 Mart 2025 22:19
İdari davadan anlayan biri varsa çok acil bakabilir mi lütfen

İki ayrı idari davam var birinde Yd aldım ve ilk davayı açtığımda reddiyat makbuzu kesilmişti.İkinci davamı bir hafta önce açtım reddiyat makbuzu kesilmedi yolunda gitmeyen bişeyler mi var reddiyat makbuzu ne anlama geliyor ?

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