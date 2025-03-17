Nakil için belediye arıyorum

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Üniversite Tayin hakkı ne zaman gelecekMahkeme ile nasıl bir sonuç alabilirim? (ibb)Mühendislik Mezunu Tekniker, Şube müdürü olursa kadro derecesi hakkındaNakilKurumlarımızda özellikle Üniversitelerde evrak dağıtımını hangi personel yapıyor Belediyede kadrolu memur olmak mı bakanlıkta sözleşmeli olmak mı?İkçü feragatÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?unv. calisan sozlesmeli personel nasil tayin veya nakil olabilir?Memurun maaşının yatırılmaması
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2025 Mart maaşlarımızı yazalımMemur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?