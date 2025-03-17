Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2025 23:33
Vakifbank kredi

BBDK kredi vadeleri 36 aya çıkardı özel bankalar kredi vadelerini yükseltti lakin kamu bankaların kredi vadeleri mobilden hala 12 taksit görünüyor bilgisi olan varmı?

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