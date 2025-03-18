Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mart 2025 01:35
Resmi tatil
Sokakta her yerde gece gündüz demeden ayda en az 240 saat Vardiyalı çalışan Polislere neden Resmi Dini tatil günlerinin telafi izni verilmez. Büroda çalışan arkadaşlara bu hak verilirken 7/24 esasına göre vardiyalı ve aylık saatlik bazda daha fazla çalışan Polise neden Resmi Dini tatil verilmez bu haksızlık değil mi ???

Poliss155
Memur
18 Mart 2025 02:18
En azından çalışılan resmi günlerde yıllık izne ekleme yapılsa adaletli olur
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