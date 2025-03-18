Resmi tatil

Sokakta her yerde gece gündüz demeden ayda en az 240 saat Vardiyalı çalışan Polislere neden Resmi Dini tatil günlerinin telafi izni verilmez. Büroda çalışan arkadaşlara bu hak verilirken 7/24 esasına göre vardiyalı ve aylık saatlik bazda daha fazla çalışan Polise neden Resmi Dini tatil verilmez bu haksızlık değil mi ???

Sokakta her yerde gece gündüz demeden ayda en az 240 saat Vardiyalı çalışan Polislere neden Resmi Dini tatil günlerinin telafi izni verilmez. Büroda çalışan arkadaşlara bu hak verilirken 7/24 esasına göre vardiyalı ve aylık saatlik bazda daha fazla çalışan Polise neden Resmi Dini tatil verilmez bu haksızlık değil mi ???