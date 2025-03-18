Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mart 2025 01:35
Resmi tatillerde telafi izni verilmelidir

Sokakta her yerde gece gündüz demeden ayda en az 240 saat Vardiyalı çalışan Polislere neden Resmi Dini tatil günlerinin telafi izni verilmez. Büroda çalışan arkadaşlara bu hak verilirken 7/24 esasına göre vardiyalı ve aylık saatlik bazda daha fazla çalışan Polise neden Resmi Dini tatil verilmez bu haksızlık değil mi ???


Poliss155
Memur
18 Mart 2025 02:18
En azından çalışılan resmi günlerde yıllık izne ekleme yapılsa adaletli olur

Sbz1dftd
Şef
18 Mart 2025 05:03
haklısın ve bu haksızlık giderilmeli resmi ve dini izinleri madem polis kullanamıyor yıllık iznine ekleyin polis istediği zaman kullansın 9+9 = 18 gün ramazan ve kurban bayramı izni. yılbaşı 1 Mayıs 23 Nisan 19 Mayıs 30 Ağustos Zafer Bayramı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yani yılda nerden baksan 30 gün resmi ve dini bayramlarda izin kullanıyor diğer memurlar ve bizdeki 8 5 çalışanlar

Feritdemir0133
Aday Memur
18 Mart 2025 06:03
Bu mesaj 20'nin üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Azıcık da kahrı olacak kardeşim polisliğin. Hiç fedakarlık yapmayalım da olmaz.. Allahım kolaylık versin.


jezzy51
Aday Memur
18 Mart 2025 06:26
ilk mesleğe girdiğimde senin gibi düşündüm ve şimdi keşke böyle düşünmeseydim dedim

jezzy51
Aday Memur
18 Mart 2025 06:28
ilk mesleğe başladığım sizin gibi düşündüm sonra dedim ki meğer ben yanlış düşünüyorum yapılan işin karşılığını almadığın bir meslek grubu olarak görüyorum
Feritdemir0133, Bugün

Azıcık da kahrı olacak kardeşim polisliğin. Hiç fedakarlık yapmayalım da olmaz.. Allahım kolaylık versin.


MeKaNSıZ-34
Aday Memur
18 Mart 2025 09:17
fedakarlık neden hep polise düşüyor öğretmeni hemşiresi bu ülkenin evladı değil mi memurlar 1 saat fazla çalışsa mesai ücretini alıyor polis hem daha zorlu şartlarda çalışıyor hemde mesai ücreti olmadan ayda 100 saate yakın fazla çalışıyor
Feritdemir0133, Bugün

Azıcık da kahrı olacak kardeşim polisliğin. Hiç fedakarlık yapmayalım da olmaz.. Allahım kolaylık versin.


memuraday-y
Şube Müdürü
18 Mart 2025 10:48

Nasıl yani ?

jezzy51, Bugün
ilk mesleğe girdiğimde senin gibi düşündüm ve şimdi keşke böyle düşünmeseydim dedim

gulyabani.10
Aday Memur
18 Mart 2025 10:57
ben 8 -5 çalısıyorum hiç 9 gün tatil yapmadım bu nasıl bir kin?
Sbz1dftd, Bugün
haklısın ve bu haksızlık giderilmeli resmi ve dini izinleri madem polis kullanamıyor yıllık iznine ekleyin polis istediği zaman kullansın 9+9 = 18 gün ramazan ve kurban bayramı izni. yılbaşı 1 Mayıs 23 Nisan 19 Mayıs 30 Ağustos Zafer Bayramı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yani yılda nerden baksan 30 gün resmi ve dini bayramlarda izin kullanıyor diğer memurlar ve bizdeki 8 5 çalışanlar

Matrushka38
Aday Memur
18 Mart 2025 11:27

Ben silahı verdim.9 gün tatil.hafta sonu tatil.5 gün izin yazdir hafta sonu ile 9 gün tatil.bayram tatil seyran tatil.kurban bayramı rezervasyon yaptırdım.daha ne olsun:)


babanicolas
Memur
18 Mart 2025 11:29
senin gibi gereksizler yüzünden bu halde bu teşkilat
Feritdemir0133, Bugün

Azıcık da kahrı olacak kardeşim polisliğin. Hiç fedakarlık yapmayalım da olmaz.. Allahım kolaylık versin.


85200258
Müsteşar Yardımcısı
18 Mart 2025 11:52
Bayramda burocular trafik tedbirine yazılır bir gün 2-3 saat görev alır 7-8 gün yatar biz bayramı full çalışarak geçiririz burocular birde üstüne taltif alır. Düne kadar bu adaletsizliği fetoculer yapıyordu bugün kimler yapıyor acaba?

Mersina33
Aday Memur
18 Mart 2025 12:22
olmalı ama oldurmuyorlar. isteseler oldururlar. olunca oldurduk derler. ama olmaz.

Feritdemir0133
Aday Memur
18 Mart 2025 13:31

Maaşa acilen seyyanen 17 bin TL zam ve 8/24 kanunileşmeli


gulyabani.10
Aday Memur
18 Mart 2025 14:49
o hangi büro merak ettim ben bayramda 1+1 çalıstım geçen sene
85200258, 10 saat önce
Bayramda burocular trafik tedbirine yazılır bir gün 2-3 saat görev alır 7-8 gün yatar biz bayramı full çalışarak geçiririz burocular birde üstüne taltif alır. Düne kadar bu adaletsizliği fetoculer yapıyordu bugün kimler yapıyor acaba?

paltolu
Aday Memur
18 Mart 2025 14:56

Seyyanen zam kabul edilebilir birşey değil. Taban maaşa zam olmalı ki...

Feritdemir0133, 8 saat önce

Maaşa acilen seyyanen 17 bin TL zam ve 8/24 kanunileşmeli


Feritdemir0133
Aday Memur
18 Mart 2025 15:08

Yahu sen de dam buldun asmalısını istiyorsun, versinler de seyyanen olsun gurban olduğumun yarattığı

paltolu, 7 saat önce

Seyyanen zam kabul edilebilir birşey değil. Taban maaşa zam olmalı ki...


paltolu
Aday Memur
18 Mart 2025 20:44

Günü kurtarmaya çalışmak olur seyyanen zam.

Feritdemir0133, 7 saat önce

Yahu sen de dam buldun asmalısını istiyorsun, versinler de seyyanen olsun gurban olduğumun yarattığı


85200258
Müsteşar Yardımcısı
18 Mart 2025 21:52
Öyle mi? asıl senin ki hangi büro? Yahuv aynı teskilatin içindeyiz. Gidin onu dışarda ki kişilere anlatın. Bayramda 1+1 calismismis
gulyabani.10, 7 saat önce
o hangi büro merak ettim ben bayramda 1+1 çalıstım geçen sene
Toplam 18 mesaj

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