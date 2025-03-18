Resmi tatillerde telafi izni verilmelidir

haklısın ve bu haksızlık giderilmeli resmi ve dini izinleri madem polis kullanamıyor yıllık iznine ekleyin polis istediği zaman kullansın 9+9 = 18 gün ramazan ve kurban bayramı izni. yılbaşı 1 Mayıs 23 Nisan 19 Mayıs 30 Ağustos Zafer Bayramı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yani yılda nerden baksan 30 gün resmi ve dini bayramlarda izin kullanıyor diğer memurlar ve bizdeki 8 5 çalışanlar

haklısın ve bu haksızlık giderilmeli resmi ve dini izinleri madem polis kullanamıyor yıllık iznine ekleyin polis istediği zaman kullansın 9+9 = 18 gün ramazan ve kurban bayramı izni. yılbaşı 1 Mayıs 23 Nisan 19 Mayıs 30 Ağustos Zafer Bayramı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yani yılda nerden baksan 30 gün resmi ve dini bayramlarda izin kullanıyor diğer memurlar ve bizdeki 8 5 çalışanlar