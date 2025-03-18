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Editörler : Lanet


18 Mart 2025 01:52
Isparta'da Somali ve Türk Askerler Arasında Büyük Kavga

Isparta Valiliği:

Kışlada eğitim gören Somalili askerler arasında, futbol maçı sonrası çıkan kavgada 24 Somali uyruklu asker yaralanmıştır.

Olayın detayları: https://www.uyan32.com/ispartada-suriyeli-ve-turk-askerler-arasinda-kavga-7-yaraliii

Olayın videosu: https://www.instagram.com/p/DHUJW-Uunsq/

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