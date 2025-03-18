Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


18 Mart 2025 02:47
Yeni Düzenleme ile Açıktan 4/B Atananların Merkezi Tercih Durumu

Arkadaşlar merhaba bilindiği üzere 4/B alımlar artık merkezi atama ile gerçekleştirilebilecek. Mevcut durumda bir üniversitenin 4/B alımında bekliyorum. Merkezi atama ile kadrolu veya KİT alımlarına başvurma durumumuz engellenebilir mi ? Feragat etmek gerekir mi sizce ?

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