Ssç suçundan güvenlik soruşturma cevabım ne gelir

Merhabalar kız arkadaşımla ikimizde 18 den küçük iken ortak bir ilde günü birlik buluştuk ailesi öğrenince şikayetçi oldu TCK 103 Maddesinden hakkımda şikayet oluştu 16 yaşındaydım 19 yaşına gelince dava sonuçlandı 3 yıl Hagb almıştım hayatımın en saçma şeyiydi ama ceza almadığım için durumu pek önemsemedim Astsubaylığa başvurdum bu sene ve çok şükür hepsi güzel gidiyor ama yönetmeliği okuduğum zaman güvenlik soruşturmasından kalacağım diye korkuyorum bazı yerlerde Hagb engel değilken bazı yerlerde TCK 103 sorun teşkil eder diyor fakat gerçekten bir suçum yoktu suçum olsa Hagb almazdım diye düşünüyorum Hagb de 6 ay sonra bitiyor zaten ve dava 18 den küçük olduğu için güvenlik soruşturmasında çıkmaz dendi lütfen yardımcı olabilir misiniz içim içimi yiyor

Merhabalar kız arkadaşımla ikimizde 18 den küçük iken ortak bir ilde günü birlik buluştuk ailesi öğrenince şikayetçi oldu TCK 103 Maddesinden hakkımda şikayet oluştu 16 yaşındaydım 19 yaşına gelince dava sonuçlandı 3 yıl Hagb almıştım hayatımın en saçma şeyiydi ama ceza almadığım için durumu pek önemsemedim Astsubaylığa başvurdum bu sene ve çok şükür hepsi güzel gidiyor ama yönetmeliği okuduğum zaman güvenlik soruşturmasından kalacağım diye korkuyorum bazı yerlerde Hagb engel değilken bazı yerlerde TCK 103 sorun teşkil eder diyor fakat gerçekten bir suçum yoktu suçum olsa Hagb almazdım diye düşünüyorum Hagb de 6 ay sonra bitiyor zaten ve dava 18 den küçük olduğu için güvenlik soruşturmasında çıkmaz dendi lütfen yardımcı olabilir misiniz içim içimi yiyor