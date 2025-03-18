Yeni Yönetmelik İptal Edilmelidir

bölge sistemini denediklerinde çok itiraz geldi o nedenle bu sistem geldi kimse ne olduğunu bilemedikleri için itirazda edemiyor. memurun amir sınıfı gibi 2 şark yapması yanlıştır.

bölge sistemini denediklerinde çok itiraz geldi o nedenle bu sistem geldi kimse ne olduğunu bilemedikleri için itirazda edemiyor. memurun amir sınıfı gibi 2 şark yapması yanlıştır.