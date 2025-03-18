Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mart 2025 07:00
Yeni Yönetmelik İptal Edilmelidir

Yeni Yönetmelik Emniyet Teşkilatı çok az olan huzuru adaleti düzeni birlik ve beraberliği yok haline getirmiştir.

Halbu ki 2013 öncesi yönetmeliğe geri dönüp

A) 2. Şarkı kaldırıp

B) İl içi atamalarda keyfiliğin önüne geçseler

C) Büyükşehirlere tazminat verseler

D) Personelin mazaretlerini değerlendirseler

Hem kamu hemde personel için çok daha iyi olabilirdi.

Bu kadar basit birşeyi yapamadılar ancak farkında değiller daha çok mahkemeyle uğraşacaklar ayrıca milletin moralinide bozdular


varsak01
Aday Memur
18 Mart 2025 07:13
görünüşe göre ikinci şark bitecek ama 6-8-10 yılda bir batı batı tayini mi goreceğiz

Demir355
Şef
18 Mart 2025 08:12
bölge sistemini denediklerinde çok itiraz geldi o nedenle bu sistem geldi kimse ne olduğunu bilemedikleri için itirazda edemiyor. memurun amir sınıfı gibi 2 şark yapması yanlıştır.
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