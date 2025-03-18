Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Mart 2025 10:18
Asker öğretmenlik ve maaş

Arkadaşlar merhaba,

Ağustos?ta asker öğretmenliğe gideceğim inşallah.

Lakin maaş konusunda endişelerim var. Yalnız yaşıyorum bu yüzden ödemem gereken fatura ve kiram var. Maaş durumu nasıl oluyor? Maaşı iadesi yapmak zorunda mıyım? Bilen birisi yazabilir mi teşekkür ederim şimdiden &#128591;&#127995;

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