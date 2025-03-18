Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Mart 2025 10:20
EYT'den emekli olmak hk.

Bir avrupa ülkesinin 40 yaşında birini emekli etme mevzusu olsa savaşa gideceğini düşünmekle beraber malesef görüyorumki ülkemde 40 yaşında milyonlarca insanın emekliliğe sevk edilmesi ve geriye kalanında siz 65 yaşını bekleyeceksiniz denmesi hususunda kimsenin ses çıkarmaması kafa yormaması gerçekten çok tuhafıma gidiyor. Ülkenin geleceğine büyük bir ekonomik darbe vurulduğunu düşünüyorum, tabi ben EYT'den yararlanıp emekli olana birşey demiyorum onlara verilmiş bir hakkı tabiki kullanacaklar herkeste kullanır zaten, ancak hiçbir siyasetçinin böyle büyük bir hatayı nasıl göremeyip itiraz etmediğini hala aklım almıyor, sizinde bu konudaki görüşlerinizi çok merak ediyorum çünkü kimse bundan bahsetmiyor, bence geç olmadan eyt nin iptal edilip herkesin göreve iade edilmesi ve en az 55 yaş şartı konulması gerekiyor. saygılarımla. mutlaka görüşünüzü belirtin.


kenandere
Aday Memur
18 Mart 2025 10:25

bu arada dünyadaki en genç emekli ortalamasında 1.olmuşuz, 48miş oda, yani insanın mesleki olarak en verimli döneminde emekli ol demiş siyasilerimiz, zaten ortalama 1 emekli maaş alması için dünyada 3-4 kişi çalışırken bizde bu oran 1.5 a düşmüş, durumda, yani bu kadar basit matematiğin hesabı nasıl yapılmadan böyle bir hak verilir, lütfen acaba benmi yanlış düşlünüyorum ve kesinlikle siyaset yapmam ve sevmemde sadece objektif görüşlerinizi merak ediyorum

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Mart maaşlarımızı yazalımBayram tatiliÜcretli doğum izni 1 yıla çıkıyorKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKredi Erken KapatmaSoruşturma nedeniyle asaletin onaylanmamasıYolluk (Harcırah) Alabilmek için Dava SüreciDevlet neden vasıfsızlara bu kadar fazla maaş veriyor?2025 mart ayı enflasyon tahminleridestek personeli görevde yükselme

Sözlük

iftarı sözlükle beklemek 1 poşe 1 birbirine benzeyen şarkılar 1 arkeoloji 2 aksesuar 1 papağan kanca 1 neyzen tevfik 2 papaz her zaman pilav yemez 1 sahur 1 Tedavül 1

Son Haberler

Çanakkale Köprüsü ile Yıllık 25,3 Milyar Lira Tasarrufİmamoğlu'nun Diploma Soruşturmasında Yeni GelişmelerBoşanma Sürecinde Çıkan Tartışma Cinayetle SonuçlandıBIST 100 Endeksi Güne Düşüşle BaşladıCumhurbaşkanlığı'ndan Çanakkale Zaferi İçin Özel Kitap

Editörün Seçimi

2025 Mart maaşlarımızı yazalımMemur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?