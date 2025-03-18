EYT'den emekli olmak hk.

Bir avrupa ülkesinin 40 yaşında birini emekli etme mevzusu olsa savaşa gideceğini düşünmekle beraber malesef görüyorumki ülkemde 40 yaşında milyonlarca insanın emekliliğe sevk edilmesi ve geriye kalanında siz 65 yaşını bekleyeceksiniz denmesi hususunda kimsenin ses çıkarmaması kafa yormaması gerçekten çok tuhafıma gidiyor. Ülkenin geleceğine büyük bir ekonomik darbe vurulduğunu düşünüyorum, tabi ben EYT'den yararlanıp emekli olana birşey demiyorum onlara verilmiş bir hakkı tabiki kullanacaklar herkeste kullanır zaten, ancak hiçbir siyasetçinin böyle büyük bir hatayı nasıl göremeyip itiraz etmediğini hala aklım almıyor, sizinde bu konudaki görüşlerinizi çok merak ediyorum çünkü kimse bundan bahsetmiyor, bence geç olmadan eyt nin iptal edilip herkesin göreve iade edilmesi ve en az 55 yaş şartı konulması gerekiyor. saygılarımla. mutlaka görüşünüzü belirtin.