Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


18 Mart 2025 10:42
Tayin sonrası geri dönüş

Arkadaşlar kültür ve turizm bakanlığı nda tayin ile başka ile geldim eski görev yerime dönme şansım varmı 3,5 ay oldu yeni görev yerimde işe başlayalı.

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