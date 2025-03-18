Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Mart 2025 11:38
Ek Dersler Bayramdan Önce Yatacak mı?

Bu konuda bilgisi olan değerli kamu görevlisi arkadaşlar bilgi paylaşabilir mi?


beyazdag06
Şef
18 Mart 2025 11:48
İmkansız

m.r_f
Şef
18 Mart 2025 12:03

Bu gibi konuların forumda sorulmasını ziyadesiyle faydasız buluyorum. Zira her müdürlük ayrı ayrı hesaplama yapıp ödenek istiyor ve her müdürlüğün banka ile olan anlaşmasına bağlı olarak paranın hesaplara geçeceği gün farklılık gösterebiliyor. Bu konuyu bağlı bulunduğunuz ilçe milli eğitime danışmanız daha doğru olacaktır.

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