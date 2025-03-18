Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


18 Mart 2025 12:01
DMK Kılık Kıyafet Yönetmeliği

Arkadaşlar kuruma spor ayakkabı ile gidiyorum (tek renk düz siyah)

Mevzuatta şu ifade geçiyor: "Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı

giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur."

Kurum mailde bu yönetmeliği pdf olarak iletiyor ve altına şöyle yazıyor.

"1-Bilindiği üzere; Kurul Başkanlık Makamının 2009/2 sayılı Genelgesi ile yaz

döneminin başlaması ve hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle ceket giyme ve

kravat takma zorunluluğu kaldırılmıştır. Bununla birlikte, bazı personelimizin

ilgili mevzuatta belirlenen kılık kıyafet kurallarına aykırı olarak t-shirt,

kot ve benzeri pantolon, spor veya terlik tipi (sandalet) ayakkabı ile mesaiye

geldikleri gözlemlenmektedir. Bu çerçevede, tüm personelimizin ekte yer alan

25/10/1982 tarih ve 17849 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Kamu Kurum ve

Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik?de

belirlenen esaslara uygun kılık ve kıyafet ile mesaiye gelmeleri

gerekmektedir. Ayrıca kurumsal çalışma ortamının gerektirdiği profesyonel

davranış kurallarına azami ölçüde riayet edilmelidir."

Bu durumda spor ayakkabı giymem halinde bana bir yaptırımı, cezai işlemi olur mu? Yoksa uyarılara rağmen bu benim hakkım diyerek giymeye devam edebilir miyim?


depresifpikachu
Aday Memur
18 Mart 2025 12:03

Demek istediğim atkılı ayakkabı ile spor ayakkabı eşdeğer midir?


Halkadami89
Şef
18 Mart 2025 12:07

1. Yönetmelik Maddeleri

Senin de paylaştığın "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik", 25.10.1982 tarihli, 17849 sayılı RG'de yayımlanan hükümler çerçevesinde geçerli. Orada ayakkabılarla ilgili net ifadeler şunlar:

"Kapalı, temiz ve boyalı" ayakkabı giyilir.

Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez.

Yani, spor ayakkabıdan doğrudan söz edilmiyor. Fakat burada "kapalı" olması esas alınmış. Senin giydiğin düz siyah, sade, temiz, kapalı bir ayakkabı olduğuna göre temel yönetmeliğe aykırı bir durum yok gibi görünüyor.

2. Kurumun Ekleme Yaptığı E-posta ve Yorumu

Kurum ayrıca şu ifadeyi kullanıyor:

"...t-shirt, kot ve benzeri pantolon, spor veya terlik tipi (sandalet) ayakkabı ile mesaiye geldikleri gözlemlenmektedir."

Burada "spor ayakkabı" kelimesi özellikle geçiyor. Ama dikkat et, burada terlik tipi (sandalet) diye bir açıklama yapılmış, spor ayakkabıya böyle bir parantez açılmamış. Ancak, kurum yönetimi spor ayakkabıyı uygun görmeyebilir, çünkü klasik/profesyonel kıyafet standardına uymadığı düşünülebilir.

3. Yaptırım veya Cezai İşlem Olur mu?

Disiplin cezası verilebilmesi için, kesin bir aykırılık olması lazım.

Yönetmelikte spor ayakkabı kesinlikle yasaktır diye bir ifade yok. Fakat "profesyonel kıyafet" vurgusu yapıldığında, yorum inisiyatifi amirlerinde olabilir.

Genelde ilk aşamada sözlü ya da yazılı uyarı yapılır. Eğer ısrar edilirse ve amirlerin bu konuda ısrarlı bir yaklaşımı olursa, uyumsuz davranıştan dolayı uyarma cezası verilmesi teorik olarak mümkün.

Ama mahkemelik bir konuya dönse, savunman şu olur:

"Yönetmeliğe uygun, sade, kapalı ve temiz ayakkabı giyiyorum. Sandalet ya da atkılı değil, resmi bir yasağı da bulunmuyor."

Bu da haklı bir argüman. Ancak, kurumsal işleyişte amirler genelde yorum hakkına sahiptir. Yani mevzuata harfiyen uyuyor olsan da, kurumsal beklentilere uyulmadığı düşünülürse sorun çıkarabilirler.

4. Ne Yapabilirsin?

Amirinle görüşüp ?Yönetmeliğe göre giydiğim ayakkabı uygun, ama kurumun farklı bir yorumlama biçimi mi var?? diye sorabilirsin.

Daha klasik görünümlü siyah ayakkabılara geçebilirsin. Böylece hiç muhatap olmak zorunda kalmazsın.

Eğer uyarı alırsan, bunu yazılı hale getirip, itiraz hakkını kullanabilirsin.

Özetle

&#9989; Yönetmeliğe harfiyen uyuyorsun gibi görünüyor.

&#9888;&#65039; Ama kurum "spor ayakkabı"yı profesyonel kıyafet kapsamında görmüyorsa, kurumsal işleyişe aykırılık gerekçesiyle uyarı alman olası.

&#10071; Cezai işlem daha çok uyarı veya kınama düzeyinde olabilir ama ileri götürülmesi zayıf bir ihtimal.

Emin olmak için:

&#128073; ?Elbiseler temiz, düzgün, sade? maddesine amirin yorumunun ne olduğunu netleştirmek iyi olur.

İstersen, mevzuat hükmünün tamamını da paylaşırım, daha detaylı irdeleyebiliriz!

Senin kurum neresi bu arada? (istersen belirtme ama paylaşsan daha net yorum yaparım.)

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