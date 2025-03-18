Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mart 2025 12:08
Sinop ve Samsun görev ve sosyal olarak nasıl bir yer?
Sinop ve Samsun görev olarak nasıldır?

Brse
Memur
18 Mart 2025 12:14

Sıkıntı


Hannibal Barca
Memur
18 Mart 2025 12:23
Samsun, Karadeniz'in Adanasıdır. Asayiş olayı çok olur. Sinop'u bilmiyorum.

Policemenn
Aday Memur
18 Mart 2025 12:24
Ülkede görev yapacak yer kalmayacak :)

allahvrgamyk
Şef
18 Mart 2025 12:32

Samsun merkez ile İstanbul arasında iş yönünden çok az fark var. Birkaç ilçesi daha sakin.

Toplam 4 mesaj

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