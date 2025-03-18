Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Mart 2025 12:12
Durum bildirir raporu

Merhaba 2 ayrı durum bildirir raporu alınabilirmi? 8 saat üzerinde çalışamaz raporum var bronşektazi hastasıyım yoğun bakımda çalışmak istemiyorum sürekli enfeksiyon kapıyorum ama hala yoğun bakımda çalıştırmaya devam ediyorlar hemşire eksikliğinden dolayı.Mevcut raporuma ek olarak hangi raporu almam lazım yoğun bakımdan çıkabilmek için?

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