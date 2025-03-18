Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Mart 2025 12:34
2025 Promosyon
Temmuz ayındaki zam da düşünüldüğünde sizce tahmini ne kadarlık bir promosyon anlaşması yapılır. En son YÖK 3 sene için toplam 100.000 lira promosyon anlaşması yapmıştı.

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