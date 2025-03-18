Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mart 2025 13:49
POLSAN İhtiyaç Kredisi
arkadaşlar aidat karşılığı kredi 6 aydan sonra yenilenmek istenirse kendi içerisinde mahsup edilebiliyor ancak ihtiyaç kredisinde önce kapama daha sonra yeni başvuru alıyor, bunun sebebi nedir? insanlar elinde nakit para olmadığı için kapama yapamıyor borç aramak zorunda kalıyor, bu durumdan mağdur olanlar sandığa mesaj veya arama yoluyla bildirim yapar ise düzelebileceğini umuyorum. Sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir?

gulyabani.10
Aday Memur
18 Mart 2025 14:17
hiç bişey düzelmez

karaşimşek76
Şef
18 Mart 2025 14:32

Daha önce polsan dan ihtiyaç borçlanması yaptıysanız yeni bir ihtiyaç borçlanması için 6 ay sonra başvuru yapabiliyorsunuz ve daha önceki çektiğiniz ihtiyaç borçlanmasından kalan tutar düşülür geri kalan tutar hesabınıza yatırılır ben de 3 ay önce bu şekilde kullandım


gulyabani.10
Aday Memur
18 Mart 2025 14:43
yanlışın var ihtiyaç kredisinde borcu haricen yatırman ve kapatman gerekiyor yeni başvuru için
karaşimşek76, 31 dk. önce

Daha önce polsan dan ihtiyaç borçlanması yaptıysanız yeni bir ihtiyaç borçlanması için 6 ay sonra başvuru yapabiliyorsunuz ve daha önceki çektiğiniz ihtiyaç borçlanmasından kalan tutar düşülür geri kalan tutar hesabınıza yatırılır ben de 3 ay önce bu şekilde kullandım

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