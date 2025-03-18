POLSAN İhtiyaç Kredisi

arkadaşlar aidat karşılığı kredi 6 aydan sonra yenilenmek istenirse kendi içerisinde mahsup edilebiliyor ancak ihtiyaç kredisinde önce kapama daha sonra yeni başvuru alıyor, bunun sebebi nedir? insanlar elinde nakit para olmadığı için kapama yapamıyor borç aramak zorunda kalıyor, bu durumdan mağdur olanlar sandığa mesaj veya arama yoluyla bildirim yapar ise düzelebileceğini umuyorum. Sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir?

arkadaşlar aidat karşılığı kredi 6 aydan sonra yenilenmek istenirse kendi içerisinde mahsup edilebiliyor ancak ihtiyaç kredisinde önce kapama daha sonra yeni başvuru alıyor, bunun sebebi nedir? insanlar elinde nakit para olmadığı için kapama yapamıyor borç aramak zorunda kalıyor, bu durumdan mağdur olanlar sandığa mesaj veya arama yoluyla bildirim yapar ise düzelebileceğini umuyorum. Sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir?