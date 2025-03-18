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Editörler : Lanet


18 Mart 2025 14:53
Dilenci

Dilenci

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Bir iki çift söz edecektim edebimce samimiyetimce

Bir iki adet ekmek dilenecektim aşkımca ve açlığımca

Ekmek parasını ödedim Şah-ı Hazne' nin emekçisi

Sağlığımca tam on beş tl karınca birazda kararınca

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Meczup Alaaddin

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