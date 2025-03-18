KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


18 Mart 2025 15:09
Asem - Değişen sağlık yönetmeliği Hk.

Merhaba,

En son 8 ay önce psikiyatrik birkaç kayıt ve normal reçeteli ilaç kullanımı mevcut ise ?yeni yönetmeliğe? göre, sağlamlık testi sonucu kabul edilme durumu oluşmakta mıdır?

Geçtiğimiz bu süreçte askerliğe elverişlidir raporu ile askerlik hizmetini de tamamlamış bulunmaktayım.

Yoksa 3 yıl kısmını baz alarak direkt red mi vermektedirler?

Red verildikten sonra itiraz için hakkımız olur mu?

Asem için. Bilgisi olan arkadaşlar dönebilirse sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

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