KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


18 Mart 2025 15:14
Yeni Düzenleme ile Açıktan 4/B Atananların Merkezi Tercih Durumu

Arkadaşlar merhaba bilindiği üzere 4/B alımlar artık merkezi atama ile gerçekleştirilebilecek. Mevcut durumda bir üniversitenin 4/B alımında bekliyorum. Merkezi atama ile kadrolu veya KİT alımlarına başvurma durumumuz engellenebilir mi ? Feragat etmek gerekir mi sizce ?

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