Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Radore


18 Mart 2025 15:19
kızıma ilk telefonunu alcağım

bu bayram kızımın doğum gününe denk geliyor telefonu olmadığı için hediye olarak ilk telefonunu almayı düşünüyorum önerebileceğiniz bir marka varmı uygun fiyatlı ama güzel bir şey olsun fotoğraf çekmeyi çok seviyor çünkü

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Tedavül 1 asya 1 pilise 1 alper rende 1 savaş kurtbaba 1 sahurda entry girmek 1 şevket altuğ 1 senfoni orkestrası gibi ses çıkaran beyaz eşyalar 1 yaren leylek 1 Cahildim dünyanın rengine kandım 1

Son Haberler

Zonguldak Valisi'nden CHP'nin alternatif törenine sert tepkiÖzel: Terörsüz Türkiye'nin baş savunucusuyuzCenevre'de 5+1 gayriresmi Kıbrıs zirvesi düzenlendiAday Havuz Sistemi ile 815 bin kişiye iş fırsatı158 suç kaydı olan hırsızlar! 3'ü de hamile çıktı

Editörün Seçimi

2025 Mart maaşlarımızı yazalımMemur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?