Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


18 Mart 2025 15:47
EÜAŞ Reform süreci

Merhaba arakdaşlar Mart ayı sonu beklenen reformla ilgili gelişmeler hakkında bilgisi olan var mı? Genel Müdürlükte üs yönetimde çeşitli dedikodular dönüyor. Memurlar PTT deki gibi kurumlarında kalabilirmiş.


mertolas
Aday Memur
18 Mart 2025 16:12
hocam mart ayının sonu diye nereden duydunuz bende TMO da çalışıyorum

memurlukyolunda
Şef
18 Mart 2025 16:17

İlk çeyrekte diyor ya ovp de falan ona dayanıyorlatir.

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