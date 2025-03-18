Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Mart 2025 17:18
Hizmetiçi Eğitim Mebbiste Gözükmüyor

2024 yılında 300-350 tane merkezi başvuralabilecek - 500 tane toplamda başvurulacak ve başvurulmayacak eğitim varken 2025 yılında 0 ! Koca bir 0 . Bir tane bile hizmetiçi eğitim yok , başvurabilecek yok başvurulmayacakta asla yok. Bunun sebebini bilen birisi var mı ?

Çok Yazılan Konular

Rotasyon gelmeden atama işleri düzelmez MEB'deİdare ile iyi geçinmenin bir formülü var mı?Gelir vergi kesintisiMobbing konusunda ne yapmalıyım?Öğretmenlik mi düz memurluk mu?Mebbis'te e-sınav başvurusu yapamıyorum.Çalışırken verilen başöğretmen ve uzmanlık tazminatı emekli olunca neye göre kesiliyor.Haksızlık bu Ek Dersler Bayramdan Önce Yatacak mı?Eksik Hizmet PuanıTayin için anlaşmalı evlilik düşünüyor musunuz?

Sözlük

sahurda entry girmek 1 arkeoloji 2 papaz her zaman pilav yemez 1 taze sarımsak 2 mulaj kağıdı 1 jalepone 1 symphonia 1 tuzlu fıstık 1 şevket altuğ 1 Bermuda Şeytan Üçgeni 1

Son Haberler

Beyaz Saray: Trump ve Putin görüşmesi başladı, görüşme iyi gidiyorBoşanma Sürecinde Çıkan Tartışma Cinayetle SonuçlandıEkrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildiİstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdıNazilli'de takıntılı eski sevgili dehşeti: 2 ölü

Editörün Seçimi

2025 Mart maaşlarımızı yazalımMemur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?