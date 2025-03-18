KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Mart 2025 17:37
TCMB ( Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası) İFM güvenlik görevlisi

Merkez bankası için güvenlik görevlisi memuru sözlü mülakatına giren arkadaşlar var mı sonuçlar ne zaman açıklanacak ve genelde işe hemen başlatıyorlar mı. Birde şuan maaşlar kurumda ne (birde yan haklar nelerdir) kadar lütfen bilgi sahibi olanlar bilgi verebilir mi

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