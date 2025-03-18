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Editörler : Radore


18 Mart 2025 18:08
KİRACI SORUSU
Merhaba birşey sormak istiyorum. Mevcut kirada olduğum ev satıldı, yeni satın alan ev sahibi ile anlaşıp oturmaya devam ettiğim süre içerinde emlakçı benden komisyon vs para alabilir mi.?

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