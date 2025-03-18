SÖZLEŞMELİ PERSONEL EŞ DURUMU!!

Arkadaşlar sözleşmeli personelin de kadrolu personel gibi şartları taşıdığı sürece istediği zaman eş durumu tayini için başvuru yapabileceği konuşuluyor. Var mı bilgisi olan?

Arkadaşlar sözleşmeli personelin de kadrolu personel gibi şartları taşıdığı sürece istediği zaman eş durumu tayini için başvuru yapabileceği konuşuluyor. Var mı bilgisi olan?