Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Mart 2025 18:09
SÖZLEŞMELİ PERSONEL EŞ DURUMU!!
Arkadaşlar sözleşmeli personelin de kadrolu personel gibi şartları taşıdığı sürece istediği zaman eş durumu tayini için başvuru yapabileceği konuşuluyor. Var mı bilgisi olan?

salih108
Aday Memur
18 Mart 2025 18:22
henüz resmi yazı yok sadece belli sayfaların açıkladı kadarını biliyoruz
Toplam 1 mesaj

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