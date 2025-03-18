KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


18 Mart 2025 18:25
37 bin Sağlık bakanlığı ataması ne zaman olur ?

geçenlerde sayı açıklandı. 2025 yılı içerisinde yapılacak dedi de bu süreci uzatırlar mı ya ? bilgisi olan var mı yeni hastanelerde açılıyor yakında


the back of furkan
Şube Müdürü
18 Mart 2025 18:28

mayıs


schopenhauerizm
Aday Memur
18 Mart 2025 18:31

neden mayıs hocam ? bilgi mi aldınız bir yerden acaba

the back of furkan, Dün

mayıs


the back of furkan
Şube Müdürü
18 Mart 2025 18:34

yok tahmin ettim geçen sene şubatta olmuş bu sene de 2 merkeziden önce olur diye düşündüm

schopenhauerizm, Dün

neden mayıs hocam ? bilgi mi aldınız bir yerden acaba

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