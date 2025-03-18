Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Mart 2025 19:16
Engelli Ders Programı ve Mobbing

Ben süreğen hastalıkları olan, engelli öğretmenim.


amed34
Aday Memur
18 Mart 2025 19:20

Ders programımın iyileştirilmesi için talepte bulundum, meslek öğretmeni olmam nedeni ile koordinatörlük gününü boş gün olarak değerlendirdiler. Üzerine dilekçe ile talep ettiğimde usulsüz cevap verdiler. Nöbet tutmuyorum. Bugün bir öğretmen arkadaşım geçmiş olsun, dedi... Hayırdır dedim. Dün gelmemissin, dedi. Buradaydım, dedim. Nöbet defterinde gelmedi yazıyor, dedi. Gitti bir daha bakdı. Geç kaldı yazıyormuş. Geçen haftalarda da yazıyormuş yazan kişi nöbetçi müdür yardımcısı... Nasıl bir yol izlemeliyim...


Peyami.safa81
Aday Memur
18 Mart 2025 19:38

Öncelikle geç gelmediğin halde öyle yazıyorsa önce o müd yardımcısını şikayet et. Ders programı için de dilekçeni kabul etmiyorlarsa önce sendikan varsa sendikaya başvur o da olmazsa şube müdürüne, mem müdür yardımcısına hatta müdüre kadar git konuş.


amed34
Aday Memur
18 Mart 2025 19:45

İlk dönem aynı sebeple dilekçe verdim. Dilekçeye cevap verilmedi, ancak dilekçeyi resmi olarak kayıt ettiler mi bilmiyorum. Bu dönem, dilekçeyi tekrar verdiğimde müdür dilekçe kabul etmiyorum, dedi bende Anayasayı ihlal ediyorsunuz, dedim. Geç kalma olayı aktarmalı geldiğim sebebi ile geç kaldığım günler var ancak dün geç kalmadım. Geldiğim yol 1.5 saatlik bir yol evden 7:00 gibi çıkıyorum bazen otobüsün durumuna göre 5 dakika civarı geç kalıyorum esas mesela burada kopuyor, meslek öğretmeni olmamız nedeni derslere iki kişi giriyoruz ve idareye haber verme gereği duymuyorum. Ders boş olmuyor netice itibari ile...

Peyami.safa81, 40 dk. önce

Öncelikle geç gelmediğin halde öyle yazıyorsa önce o müd yardımcısını şikayet et. Ders programı için de dilekçeni kabul etmiyorlarsa önce sendikan varsa sendikaya başvur o da olmazsa şube müdürüne, mem müdür yardımcısına hatta müdüre kadar git konuş.

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