Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Mart 2025 20:12
diploma iptal bunun haksızlık olarak
gören öğretmenler var.usulsuz yatay geçiş bunu savunulacak tarafı var mi

nobetçi
Aday Memur
18 Mart 2025 20:17
sahte diplomayla öğretmenlik yapıp odul alan ve hatta Trabzon' da yılın ogretmeni seçilen öğretmenlerin özlük hakları iade olsun
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