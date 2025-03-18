Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Mart 2025 20:18
Öğretmen e-okul uygulamasına yoklama girmek zorunda mı?

Bazı sınıflarda telefon çekmiyor, uygulamada hata Olabiliyor o yüzden girilmiyor. Bu gibi durumlarda idare öğretmen hakkında işlem yapabilir mi? (Sınıf defterine yoklama giriliyor)


araftaki vatandaş
Şef
18 Mart 2025 21:49
idare de gelsin derse yardım etsin o zaman.
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