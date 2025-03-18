Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Mart 2025 20:55
Sözleşmeliden Kadroya Geçenler Kurumlararası Geçiş
sözleşmeliden kadroya geçenlerde 4 seneden önce kurumlararası geçiş yapabilen var mı?

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