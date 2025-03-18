Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Mart 2025 21:45
yeni konuşulan sözleşmeli personelin eş durumu tayininde özel sektördeki eş için bi gelişme var mı?
özel sektördeki eş durumu tayini için sözleşmeli personelin güncel şartları nelerdir?

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