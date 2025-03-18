KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


18 Mart 2025 22:00
KPSS A Hakkında Yardım Talebi

Merhaba,

Öncelikle kendimi tanıtayım. 25 yaşındayım, yüksek lisans yapıyorum ve özel bir şirkette Kurumsal İletişim Koordinatörü olarak çalışıyorum. Ancak zamanla özel sektör ve akademinin bana pek uygun olmadığını fark ettim. Hem kendi gözlemlerim hem de çevremden gelen geri bildirimler doğrultusunda, KPSS A grubu alanlarının bana daha uygun olduğunu düşünmeye başladım.

Ancak bu sınav ve süreci hakkında pek bilgim yok. Özellikle şu konuları merak ediyorum:

KPSS A grubu tam olarak nedir?

Puan türleri ne anlama gelir ve hangi alanlara yönlendirir?

Bu sınava nasıl hazırlanmalıyım?

Atanma süreci nasıl işler?

Online veya yüz yüze bir kursa katılmak gerekli mi?

Ders çalışma disiplinim yüksek ve başarılı olacağıma inanıyorum. Ancak en doğru stratejiyi belirlemek için rehberliğe ihtiyacım var. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?

Teşekkür ederim!

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