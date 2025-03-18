Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


18 Mart 2025 22:21
üniversite hastaneleri
üniversite hastanelerinde tıbbi sekreter maaşları ne kadar

Kısa hayat
Aday Memur
18 Mart 2025 22:30
61.000

Yakuparı61
Aday Memur
18 Mart 2025 22:35
ek ödemelerle maksimum kaçı görüyor
Kısa hayat, 1 saat önce
61.000

Kısa hayat
Aday Memur
18 Mart 2025 23:12
hepsi dahil maaş + ek
Yakuparı61, 58 dk. önce
ek ödemelerle maksimum kaçı görüyor
Toplam 3 mesaj

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