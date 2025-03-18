50.000 ham maaş 3.000 taban ek ödeme buraya kadar hastanedeki büyük çoğunlukla aynı alıyorsun. Bundan sonra işin rengi değişiyor. Eğer ki çok yüksek almak istiyorsan yoğun bakım - acil servis riskli birimlerde veya çok yoğun olan bir diş hastanesinde çalışman lazım böyle olunca 8-13 bin arası teşvik ek ödemesi alırsın buna ortalama 10 bin TL de. Riskli birimde çalışıp aylık 120 saate kadarda extra nöbet alabilirsin bununda sana dönüşü saatlik 130 tl den 15 bin olur yani 50.000 + 3000 + 10.000 + 15.000 = 78.000 ama bunu alman için çok affedersin köpek gibi çalışman lazım genelde 55-65 arası alıyor millet

50.000 ham maaş 3.000 taban ek ödeme buraya kadar hastanedeki büyük çoğunlukla aynı alıyorsun. Bundan sonra işin rengi değişiyor. Eğer ki çok yüksek almak istiyorsan yoğun bakım - acil servis riskli birimlerde veya çok yoğun olan bir diş hastanesinde çalışman lazım böyle olunca 8-13 bin arası teşvik ek ödemesi alırsın buna ortalama 10 bin TL de. Riskli birimde çalışıp aylık 120 saate kadarda extra nöbet alabilirsin bununda sana dönüşü saatlik 130 tl den 15 bin olur yani 50.000 + 3000 + 10.000 + 15.000 = 78.000 ama bunu alman için çok affedersin köpek gibi çalışman lazım genelde 55-65 arası alıyor millet