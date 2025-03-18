Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Mart 2025 22:22
maaş
tıbbi sekreter ek ödemelerle maksimum kaçı görür maaşlar

malikane.1999
Daire Başkanı
18 Mart 2025 23:14
50.000 ham maaş 3.000 taban ek ödeme buraya kadar hastanedeki büyük çoğunlukla aynı alıyorsun. Bundan sonra işin rengi değişiyor. Eğer ki çok yüksek almak istiyorsan yoğun bakım - acil servis riskli birimlerde veya çok yoğun olan bir diş hastanesinde çalışman lazım böyle olunca 8-13 bin arası teşvik ek ödemesi alırsın buna ortalama 10 bin TL de. Riskli birimde çalışıp aylık 120 saate kadarda extra nöbet alabilirsin bununda sana dönüşü saatlik 130 tl den 15 bin olur yani 50.000 + 3000 + 10.000 + 15.000 = 78.000 ama bunu alman için çok affedersin köpek gibi çalışman lazım genelde 55-65 arası alıyor millet

Yakuparı61
Aday Memur
18 Mart 2025 23:15
gecede oluyormu nöbet tek gunduzlerimi
malikane.1999, 19 dk. önce
50.000 ham maaş 3.000 taban ek ödeme buraya kadar hastanedeki büyük çoğunlukla aynı alıyorsun. Bundan sonra işin rengi değişiyor. Eğer ki çok yüksek almak istiyorsan yoğun bakım - acil servis riskli birimlerde veya çok yoğun olan bir diş hastanesinde çalışman lazım böyle olunca 8-13 bin arası teşvik ek ödemesi alırsın buna ortalama 10 bin TL de. Riskli birimde çalışıp aylık 120 saate kadarda extra nöbet alabilirsin bununda sana dönüşü saatlik 130 tl den 15 bin olur yani 50.000 + 3000 + 10.000 + 15.000 = 78.000 ama bunu alman için çok affedersin köpek gibi çalışman lazım genelde 55-65 arası alıyor millet

malikane.1999
Daire Başkanı
18 Mart 2025 23:17
Aylık devletin belirlemiş olduğu çalışma saatinin üstüne çalıştığın her saat için extra para alıyorsun gece veya gündüz farketmiyor
Yakuparı61, 18 dk. önce
gecede oluyormu nöbet tek gunduzlerimi

Yakuparı61
Aday Memur
18 Mart 2025 23:18
yani üniversite hastaneleri şehir hastaneleri sağlık müdürlüjleri maaş bakımından hangisi daha iyi

malikane.1999
Daire Başkanı
18 Mart 2025 23:26
Üniversite hastaneleri sağlık bakanlığına bağlı değil YÖK e bağlıdır. ŞEHİR HASTANESİ - EĞİTİM ARAŞTIRMA - İL DEVLET HASTANESİ - İLÇE DEVLET HASTANESİ hasta yoğunluğu bakımından sıralama böyle ama buralarda da acil servis ve yoğun bakımda çalışmanız gerekiyor
Yakuparı61, 15 dk. önce
yani üniversite hastaneleri şehir hastaneleri sağlık müdürlüjleri maaş bakımından hangisi daha iyi
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