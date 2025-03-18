Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


18 Mart 2025 22:54
SÖZLEŞMELİDEN SÖZLEŞMELİYE GEÇİŞ

BEN ŞUAN ORTAÖĞRETİM KPSS İLE İNFAZ KORUMA MEMURLUĞUNDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİM.ADALET BAKANLIĞININ YAPACAĞI ATAMALARDA SÖZLEŞMELİ CEZAEVİ KATİPLİĞİNE LİSANS PUANIM İLE BAŞVURMAYI DÜŞÜNÜYORUM.ANCAK KATİP OLURSAM MERKEZİ ATAMALARDA KENDİ BÖLÜMÜMDEN NİTELİK KODUYLA İSTİFA EDİP BEKLEMEDEN ATANABİLİR MİYİM?

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