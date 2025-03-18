Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Mart 2025 23:33
Eşi emekliye ayrılan sözleşmeli öğretmenin yer değiştirme işlemi

Tüm arkadaşlara hayırlı günler ve hayırlı Ramazanlar.

Eşim 2023 yılında sözleşmeli öğretmen olarak atandı.bende 2025 yılı Ocak ayında emekliye ayrıldım ve emekli olduğum kurumda halen çalışmaktayım.farkli şehirlerde yüz,,

Eşim geç atandı bende eyt den erken emekli oldum.

Bu durumda öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 51. Maddedinden yararlanabilir miyim..

Bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi.

Teşekkürler

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