Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mart 2025 23:48
BATIDAN BATIYA ROTASYON OLACAK MI?

Personel başkanının olacağını söylediği iddia ediliyor. Öte taraftan 2023 yılında net bir şekilde yönetmelikte rotasyonun iptal edildiği yazıyor. Bilgisi olanlar yazsın lütfen !!


Brse
Memur
18 Mart 2025 23:52

Rotasyon OLMAYACAK


rashimuss
Memur
18 Mart 2025 23:54

Peki başkan toplantıda neden böyle bişey söyledi devrem bilgin var mı


Treewa
Memur
19 Mart 2025 00:11

Sırf kendi iç dünyanı rahatlatma adına Bilgin olmadan milleti yanlış yönlendiriyorsun herşey başkan beyin dediği gibi olacak kardeşim bölge sistemine alternatif uygulama gibi düşün kardeşim yani başkan beyin söylemine göre konuşuyorum önümüzdeki yıl başlayacak rotasyon bu yıl olmayacak

Brse, 1 saat önce

Rotasyon OLMAYACAK


ogzhnnozdmr
Aday Memur
19 Mart 2025 00:17
Devrem başkan bey neler söyledi toplantıya katıldıysan eğer duyduklarını söyleyebilir misin. Bilgilenelim.
Treewa, 1 saat önce

Sırf kendi iç dünyanı rahatlatma adına Bilgin olmadan milleti yanlış yönlendiriyorsun herşey başkan beyin dediği gibi olacak kardeşim bölge sistemine alternatif uygulama gibi düşün kardeşim yani başkan beyin söylemine göre konuşuyorum önümüzdeki yıl başlayacak rotasyon bu yıl olmayacak


Treewa
Memur
19 Mart 2025 00:20

Kardeşim mesela 8 yıllık batı ilindeysen rotasyon adayısın ve doğudaki gibi ipka vereceksin maximum ipka sayın 4 olacak 4 den fazla veremeyeceksin başka sorun varsa cevaplayabilirim

ogzhnnozdmr, 54 dk. önce
Devrem başkan bey neler söyledi toplantıya katıldıysan eğer duyduklarını söyleyebilir misin. Bilgilenelim.

Treewa
Memur
19 Mart 2025 00:22

Tabi şahsi yorumum 12 yılın üzerindekileri eritecekler öncelikle ve her yıl bu böyle devam edecek herkes hurra tayine gidecek gibi düşünme peyderpey olacak bu sistem.


Treewa
Memur
19 Mart 2025 00:24

Önümüzdeki yıldan itibaren hem ilk hemde ikinci şarka geleceklere olan indirim bitecek mesela 4 yıllık yere 2. Şarka geleceksen 4 yıl olarak yapacaksın 2 yıl değil


ogzhnnozdmr
Aday Memur
19 Mart 2025 00:25
Anladım peki bu rotasyon olayı yönetmelikte var mı ? neye dayanarak yapacaklar
Treewa, 51 dk. önce

Kardeşim mesela 8 yıllık batı ilindeysen rotasyon adayısın ve doğudaki gibi ipka vereceksin maximum ipka sayın 4 olacak 4 den fazla veremeyeceksin başka sorun varsa cevaplayabilirim


Treewa
Memur
19 Mart 2025 00:28

Kardeşim yönetmelik ile düzenlenmesi gereken bir durum değil bu konu genelgeye ekleyip düzenlenebilecek bir durum ayrıca başkan bey hazır olun bu duruma demiş yönetmelik dediğin 1 gecede çıkacak bir durum ekstrem bir olay değil yani seneye yine düzenleme olacak ilçe vb gibi.

ogzhnnozdmr, 46 dk. önce
Anladım peki bu rotasyon olayı yönetmelikte var mı ? neye dayanarak yapacaklar

ogzhnnozdmr
Aday Memur
19 Mart 2025 00:32
Anladım devrem başkan bey demiş dediğine göre sunuma katılan personeller den degilsin sende duyduklarını aktarıyorsun bize tesekkurler değerli bilgilerin için genelge gelsin herşey belli olur. Herkesin hakkında hayırlısı olsun.
Treewa, 43 dk. önce

Kardeşim yönetmelik ile düzenlenmesi gereken bir durum değil bu konu genelgeye ekleyip düzenlenebilecek bir durum ayrıca başkan bey hazır olun bu duruma demiş yönetmelik dediğin 1 gecede çıkacak bir durum ekstrem bir olay değil yani seneye yine düzenleme olacak ilçe vb gibi.


Treewa
Memur
19 Mart 2025 00:35

Ortak bilgiler kardeşim illerden gelen teyitli bilgiler duyum yada temenni değil

ogzhnnozdmr, 39 dk. önce
Anladım devrem başkan bey demiş dediğine göre sunuma katılan personeller den degilsin sende duyduklarını aktarıyorsun bize tesekkurler değerli bilgilerin için genelge gelsin herşey belli olur. Herkesin hakkında hayırlısı olsun.

Treewa
Memur
19 Mart 2025 00:36

Herşey gönlünce olsun kardeşim.

ogzhnnozdmr, 39 dk. önce
Anladım devrem başkan bey demiş dediğine göre sunuma katılan personeller den degilsin sende duyduklarını aktarıyorsun bize tesekkurler değerli bilgilerin için genelge gelsin herşey belli olur. Herkesin hakkında hayırlısı olsun.

rashimuss
Memur
19 Mart 2025 00:43

1.ya da 2.şarka gidecek olanlar ortalama ne zaman gideceklerini tahmin ediyorlar. Ama benim.gibi 2 şarkını da yapanlara bu sene batıdan batıya tayin çıkarsa asıl bizim gibiler ve ailelerimiz perişan olur. Umarım seneye başlar en azından planlama yaparız


webkafee
Aday Memur
19 Mart 2025 00:51
Batıdan Batıya rotasyon ilk etapta çok zor uygulanır. İstanbul Ankara İzmir vs binlerce adam var şuanda bile süresi dolan ... Gunumuz şartlarında batıdan batıya tayin için geçerli bir mazereti olmayanı vermiyorlar. Kısacası İstanbul ve Ankara'nın görev yoğunluğundan bıkan memlekete bir nebze olsun yaklasayim artık diyen personel için kulağa hoş geliyor ama uygulamaya koymak çok zor ...

Arnel
Şube Müdürü
19 Mart 2025 01:04

Rotasyon olur mu olmaz mı bilmiyorum zaman gösterecek ancak ben fikrimi söyleyeyim arkadaşlar. Büyükşehirlerde personel bulmakta zorlanıyor aksine küçük illerde personel gereğinden fazla illerin personel sayılarına ayarlama yapılacağı söyleniyor bu kapsamda belli derecede rotasyon olabilir diye düşünüyorum. Herkesin hakkında hayırlısı olsun


Anderson1
Şef
19 Mart 2025 01:04

Rotasyon inş olur temennimiz Afyon dinar, Konya Kulu , Niğde Bor , Nevşehir gibi yerlere kök salmışları inş ve inş İstanbul Ankara İzmir gibi yerlerde değerlendirirler tüm yükü çeken bu büyükşehir polislerimiz inş biraz rahata kavuşur tam destek Rotasyona

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