BATIDAN BATIYA ROTASYON OLACAK MI?

Anladım devrem başkan bey demiş dediğine göre sunuma katılan personeller den degilsin sende duyduklarını aktarıyorsun bize tesekkurler değerli bilgilerin için genelge gelsin herşey belli olur. Herkesin hakkında hayırlısı olsun.

Anladım devrem başkan bey demiş dediğine göre sunuma katılan personeller den degilsin sende duyduklarını aktarıyorsun bize tesekkurler değerli bilgilerin için genelge gelsin herşey belli olur. Herkesin hakkında hayırlısı olsun.