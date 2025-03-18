Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mart 2025 23:58
2025 kastamonu

Bu sene şark dönüşü olarak ilk tercihe düşünüyorum biliyorum yazılmaz fakat bazı öncelikler var il hakkında(EGM cercevesinde) çalışma sistemi vs bilgi verebilecek olan var mı ?

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