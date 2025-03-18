Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Mart 2025 23:58
Kastamonu 2025 atama

Bu sene şark dönüşü olarak ilk tercihe düşünüyorum biliyorum yazılmaz fakat bazı öncelikler var il hakkında(EGM cercevesinde) çalışma sistemi vs bilgi verebilecek olan var mı ?


Security41
Aday Memur
19 Mart 2025 07:25

+++


Security41
Aday Memur
19 Mart 2025 07:42

++


Security41
Aday Memur
19 Mart 2025 08:06

+


selmanııner
Aday Memur
19 Mart 2025 11:21
neden yazılmaz ??

Security41
Aday Memur
19 Mart 2025 12:29

Bilmiyorum devrem bilen şefler bilgi verirse güzel olur


pls31
Aday Memur
19 Mart 2025 13:38

2 senedir Kastamonu dayim merkezi bir çok Anadolu iline nazaran iyi insanlari da iyidir 2 AVM iki özel hastane bir eğitim araştırma hastanesi mevcut havası yazın çok güzel kışın soğuk kiralar stabil hale geldi kiralık daire çok fazla sürgün yeri olarak bakilmasinin sebebi ilçeler ilçeleri çok fazla ve çok küçük personel sıkıntısı var iş yükü az sakin bir şehir istiyorsanız on numara yer.


pls31
Aday Memur
19 Mart 2025 13:42

Şubeden şubeye çalisma sistemi değişiyor ama genel resmi ekipler , trafik ve karakollar çakma 12-36 çalışıyor ayda bir mac görevi olur Kastamonu spor mackari icin

Eğitim olarak da iyi okullar var oorurulmayacak mahallesi yok memurllar genelde kuzeykent ve Mehmet Akif Ersoy mahallesinde oturur benim kiram 7500 TL


Security41
Aday Memur
19 Mart 2025 15:25

Taşköprü Hanönü gbi ilçeler çok tercih ediliyor mu şef yazsak gelir mi?

pls31, 2 saat önce

Şubeden şubeye çalisma sistemi değişiyor ama genel resmi ekipler , trafik ve karakollar çakma 12-36 çalışıyor ayda bir mac görevi olur Kastamonu spor mackari icin

Eğitim olarak da iyi okullar var oorurulmayacak mahallesi yok memurllar genelde kuzeykent ve Mehmet Akif Ersoy mahallesinde oturur benim kiram 7500 TL

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