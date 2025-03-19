3+1 ikinci defa eş durumu isteme

merhaba eşim 3+1 sözleşmeli personel daha önce Eylül ayında eş durumu kurasıyla benim olduğum ile geldi bende bu ay engel durumundan başka ile tayin istedim ve başlayış yaptım bugün çıkan yeni yönetmeliğe göre eşim 1 sene beklemek zorundamı yoksa hemen tayin isteyebilirmi?

merhaba eşim 3+1 sözleşmeli personel daha önce Eylül ayında eş durumu kurasıyla benim olduğum ile geldi bende bu ay engel durumundan başka ile tayin istedim ve başlayış yaptım bugün çıkan yeni yönetmeliğe göre eşim 1 sene beklemek zorundamı yoksa hemen tayin isteyebilirmi?