KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


19 Mart 2025 01:35
Merkez bankası alımı tcmb ve imkanları

Merkez bankasında çalışan güvenlik ve memurlar güncel ne kadar maaş alıyor bilen var mı ? hakları nelerdir. Güvenlik alımı için mülakata girip sonuç bekleyen var mı ? cevap verenlere şimdiden teşekkür ederim.


Eski.memur
19 Mart 2025 01:50

22 ocakta 2025 te sözlüye girdik ama hala açıklanmadı. 22-23 ocak sondu sözlü için klavuzda 30 son

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