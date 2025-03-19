Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : gül-feşan


19 Mart 2025 02:17
GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Merhabalar güvenlik soruşturmasında İnstagram, telegram vs mesajlara bakılıyor mu internette kimi bakılmıyor kimisi bakılıyor diyor. Bilgisi olan varsa bilgilendirir misiniz arkadaşlar teşekkürler şimdiden

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