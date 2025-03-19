Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Mart 2025 02:43
istifa sonrası geri dönüş süreci

2021 yılında İnfaz ve Koruma Memuru olarak atandım. 3 yıl görev yaptım.

2024 yılının Ocak ayında ailevi nedenlerden ötürü kendi rızam ile usule uygun şekilde görevimden istifa ettim.

2024 yılını Eylül ayında '' işe geri dönme dilekçesi'' yazdım. O gün bugündür bekliyorum. Bakanlığı, CTE Genel Müdürlüğünü, Personel Kalemlerini aramama, CİMER üzerinden konu ile ilgili defalarca kez başvuru yapmama rağmen hiçbir şekilde bilgi alamadım. Dilekçem onaylandı mı, red mi edildi, hala bekleme aşamasında mı hiçbir bilgiye erişemedim.

Konu ile ilgili bilgisi olanlardan yardım rica ediyorum lütfen.

Herkese hayırlı ramazanlar.

Teşekkürler.

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