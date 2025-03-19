Unvan değişikliği sınavı

Merhaba. Unvan değişikliği sınavına başvuru yaparken sisteme hataud alıyorum da sınava başvuru yapabilen birisi var ise başvuru kısmı ile ilgili kısacık bir şey sormak istiyorum. Teşekkür ederim

Merhaba. Unvan değişikliği sınavına başvuru yaparken sisteme hataud alıyorum da sınava başvuru yapabilen birisi var ise başvuru kısmı ile ilgili kısacık bir şey sormak istiyorum. Teşekkür ederim