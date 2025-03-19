Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Mart 2025 10:01
Unvan değişikliği sınavı
Merhaba. Unvan değişikliği sınavına başvuru yaparken sisteme hataud alıyorum da sınava başvuru yapabilen birisi var ise başvuru kısmı ile ilgili kısacık bir şey sormak istiyorum. Teşekkür ederim

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